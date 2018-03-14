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Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что премьер Великобритании Тереза Мэй повела себя предсказуемо в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он также расценил заявление главы Правительства Соединённого Королевства как проявление слабости и назвал её тупицей.

"Неудачную попытку выслать российского посла можно расценить лишь как слабость, как недостаточную уверенность в виновности Кремля или расчёт британского МИД на то, что сейчас российский посол полезен Великобритании как никогда. Забыл сказать, что Мэй — полная тупица, — пишет Ассанж в своём Twitter.

При этом основатель WikiLeaks отмечает, что премьер Британии находится в довольно сложном положении в этой ситуации.

Премьер Великобритании Тереза Мэй потребовала выслать 23 российских дипломата из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала скорый ответ ведомства на принятые меры британской стороной.