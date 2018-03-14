Украина запретила спортсменам участвовать в российских соревнованиях (3)

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В мире | 14 марта 2018 года, 19:53

Глава министерства спорта и молодежи Украины Игорь Жданов подписал указ, запрещающий спортсменам тренироваться на территории России и принимать участие в соревнованиях.

На своей странице в Facebook он написал, что украинским спортсменам «просто опасно» находиться на территории страны, которая, по его словам, нарушает антидопинговый кодекс и систематически пренебрегает международным законодательством в сфере спорта.

«Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций <...> Но у всех правил есть исключения, ведь речь идет о стране-агрессоре, которая систематически нарушает международное законодательство. В том числе в сфере спорта и антидопинговых правил», — пояснил Жданов.

фото freeimages.com, pexels.com-Free

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
Вй1 час назад
Дебилы во власти принимают дебильные решения!
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Ж1 час назад
Ну что тут скажешь?Они всё за народ решили,а народ думает иначе.
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Саня1 час назад
Настоящим спортсменам не надо даже приказывать.
Сами понимают- туда ехать не надо.
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