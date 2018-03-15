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Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство России.

Уточняется, что речь идет о проекте заявления по инциденту в британском городе Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 марта Тереза Мэй, выступая в парламенте на тему мер в отношении России в связи с отравлением в Англии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, объявила о требовании выслать из Великобритании 23 российских дипломата.

Помимо этого, она сообщила, что Лондон отзывает свое приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову. Также британское правительство решило понизить уровень делегации, которая отправится в Россию на чемпионат мира по футболу.

14 марта Великобритания официально обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия ООН, заявив об этом на заседании Совета безопасности Всемирной организации. И.о. постпреда британской делегации заявил, что Москва «не уведомила о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок"».

14 марта по требованию Великобритании прошло заседание Совбеза ООН.

В ходе него постпред России Василий Небензя, в частности, потребовал от Британии, которая указывает на причастность России к отравлению, предоставить доказательства.