Британия блокировала заявление Совбеза ООН по делу Скрипаля (12)
Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство России.
Уточняется, что речь идет о проекте заявления по инциденту в британском городе Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 14 марта Тереза Мэй, выступая в парламенте на тему мер в отношении России в связи с отравлением в Англии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, объявила о требовании выслать из Великобритании 23 российских дипломата.
Помимо этого, она сообщила, что Лондон отзывает свое приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову. Также британское правительство решило понизить уровень делегации, которая отправится в Россию на чемпионат мира по футболу.
14 марта Великобритания официально обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия ООН, заявив об этом на заседании Совета безопасности Всемирной организации. И.о. постпреда британской делегации заявил, что Москва «не уведомила о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок"».
14 марта по требованию Великобритании прошло заседание Совбеза ООН.
В ходе него постпред России Василий Небензя, в частности, потребовал от Британии, которая указывает на причастность России к отравлению, предоставить доказательства.
Это ж не первый случай.