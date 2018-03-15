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США поддерживают решение Великобритании о высылке российских дипломатов в связи с химической атакой в Солсбери, из-за которой пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также другие британские граждане. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Соединенные Штаты солидарны со своим ближайшим союзником Соединенным Королевством. Соединенные Штаты разделяют оценку Соединенного Королевства, что Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества против британского гражданина и его дочери, мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве справедливой ответной реакции", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

По словам Сандерс, "эти последние действия России сопоставимы" с общей линией поведения Москвы, которая "пренебрегает международным, основанным на правилах, порядком, подрывает суверенитет и безопасность стран по всему миру, пытается разрушить и дискредитировать западные демократические институты и процессы".

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом. Мэй сообщила, что из-за химической атаки 23 российских дипломата будут высланы из королевства.

Источник: newsru.com

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