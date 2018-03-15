В мире |

Южнокорейские могулисты Чхве Джэ У и Ким Чи Хен пожизненно отстранены после обвинения в сексуальных домогательствах со стороны партнерш по национальной команде.

По информации Reuters, атлеты были дисквалифицированы 12 марта.

Отмечается, что инцидент произошел в Японии во время этапа Кубка мира, который проходил в начале марта.

Чхве Джэ У и Ким Чи Хен принимали участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Источник: gazeta.ru