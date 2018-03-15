Участники Олимпиады пожизненно отстранены после обвинения в домогательствах
В мире | 15 марта 2018 года, 09:02
Южнокорейские могулисты Чхве Джэ У и Ким Чи Хен пожизненно отстранены после обвинения в сексуальных домогательствах со стороны партнерш по национальной команде.
По информации Reuters, атлеты были дисквалифицированы 12 марта.
Отмечается, что инцидент произошел в Японии во время этапа Кубка мира, который проходил в начале марта.
Чхве Джэ У и Ким Чи Хен принимали участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Источник: gazeta.ru