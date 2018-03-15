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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку вслед за двумя своими коллегами в связи с резонансным убийством журналиста Яна Кучака. Но Фицо выдвинул одно условие: он сделает это, если его партии будет позволено назначить нового премьера.

Как отмечает Reuters, Фицо таким образом стремится сохранить свое трехпартийное правительство, которое в целом оказалось под угрозой досрочной отставки на фоне крупнейших в стране уличных протестов со времен падения коммунистического режима в 1989 году.

Протесты вызваны убийством 27-летнего журналиста Яна Кучака, который проводил расследование фактов сращивания политической верхушки страны с итальянской мафией. Кучак вместе со своей возлюбленной был застрелен у себя дома в конце февраля.

28 февраля в отставку подал министр культуры Марек Мадярич, пояснивший, что не может "оставаться на своем посту, когда убит журналист".

На прошлой неделе под давлением общественности то же сделал глава МВД Словакии, вице-премьер Роберт Калиняк, который ранее заявлял, что не будет увольняться, так как его задача - "обеспечить успех расследования" убийства журналиста.

Источник: newsru.com