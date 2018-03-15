"Это борьба за власть": Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах (3)

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В мире | 15 марта 2018 года, 11:37

Любой русский политик должен быть готов к жестким правилам борьбы на выборах, быть жестким и даже жестоким. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя слезы Ксении Собчак во время дебатов.

"Политика — это тяжелая работа, это жесткие споры, иногда крик, риск и даже опасность, потому что политика — это не дискуссия друзей, а борьба оппонентов, борьба за власть. Политик должен быть готов быть жестким и даже жестоким. Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру", — написал Жириновский .

Как сообщалось, кандидат в президенты Россия Ксения Собчак заплакала во время дебатов на телеканале "Россия 1" 14 марта. Телеведущая заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский "не дал ей вставить и слова".

Источник: life.ru

Фото: twitter.com/Zhirinovskiy

Комментарии 3
Ж11 минут назад
Знаете,я терпеть не могу собачку.Но,на соловьином помёте,последний показ особенно,миру показали чего стоит совесть,этих мразей,во главе с ведущим.По отношению,к той же Ксении.Одни хорошие,а она плохая.Демократы,мля!Ну а Соловьев,это конченое проплаченное дерьмо,в собственном соку.А вообще,до их дел,мне лично наплевать.Просто ситуацию хотел прокомментировать.
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Саня11 минут назад
Лысая плакса поэтому и не ходит к Соловьёву.
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andr14 минуты назад
Бpocить кypить всего за одну ночь? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - http://bit.do/bezsigatet Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypил 19 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросил без физический и моральных усилий за 1 день!
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