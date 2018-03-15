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Любой русский политик должен быть готов к жестким правилам борьбы на выборах, быть жестким и даже жестоким. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя слезы Ксении Собчак во время дебатов.

"Политика — это тяжелая работа, это жесткие споры, иногда крик, риск и даже опасность, потому что политика — это не дискуссия друзей, а борьба оппонентов, борьба за власть. Политик должен быть готов быть жестким и даже жестоким. Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру", — написал Жириновский .

Как сообщалось, кандидат в президенты Россия Ксения Собчак заплакала во время дебатов на телеканале "Россия 1" 14 марта. Телеведущая заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский "не дал ей вставить и слова".

Источник: life.ru

Фото: twitter.com/Zhirinovskiy