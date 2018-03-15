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Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки".

Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

Захарова назвала действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения в адрес России — "абсолютно сумасшедшими".

Источник: ria.ru