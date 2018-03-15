Москва вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона (15)
В мире | 15 марта 2018 года, 12:33
Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро".
Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки".
Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.
Захарова назвала действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения в адрес России — "абсолютно сумасшедшими".
Источник: ria.ru
по прияине-Стыдно быть русским-Да тебе стыдиться не надо!ТЫ НЕ РУССКИЙ!!!
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Ну да,все россияне без визы ни спать ни есть не будут!Им работать в Англии не надо в отличии от сань и разных педриотов!
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И как можно больше,а там наверняка кругом шпионы,готовые ежели чего и пирожки на баррикады подносить.
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