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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, которого называют реформатором за вклад в расширение прав женщин в одной из самых закрытых стран мира, оказался не таким либеральным по отношению к собственной матери, передает NBC.

Отмечается, что по данным нынешних и бывших высокопоставленных лиц США, более двух лет назад принц стал препятствовать встречам между своей матерью и королем Салманом, чтобы сосредоточить власть в своих руках.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд скрывал местонахождение матери под разными предлогами, в том числе утверждая, что она находится за пределами страны на лечении. Высокопоставленные лица в США опираются на данные разведки и утверждают, что мать принца могла возражать против его планов по захвату власти, ее влияние на короля могло им помешать. По их словам, она некоторое время находилась под домашним арестом во дворце Саудовской Аравии без ведома короля.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми обвинил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль Сауда в «незрелости» в ответ на то, что последний сравнил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи с Адольфом Гитлером.