Глава британского минобороны посоветовал России "заткнуться" (19)
В мире | 15 марта 2018 года, 15:21
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании и посоветовал ей «заткнуться», передает Sky News.
«Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться», — заявил Уильямсон.
Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF— Sky News (@SkyNews) 15 марта 2018 г.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал в качестве ответной меры на действия Великобритании выслать британских дипломатов.
Источник: Газета.ru
Этот сладкий /по всему видать/мальчик - уж точно. Завтра сам офигеет от того, что нагородил сегодня.
Что-то я такого международного хамства не припомню за всю свою сознательную жизнь.