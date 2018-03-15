Глава британского минобороны посоветовал России "заткнуться" (19)

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В мире | 15 марта 2018 года, 15:21

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании и посоветовал ей «заткнуться», передает Sky News.

«Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться», — заявил Уильямсон.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал в качестве ответной меры на действия Великобритании выслать британских дипломатов.

Источник: Газета.ru
Комментарии 19
шустрый2 часа назад
Какой храбрый,ты приедь в Россию и ЭТО скажи....
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Светлана1 час назад
Да эта ЛиелБритания грибов, что ль, поганых нажралась?
Этот сладкий /по всему видать/мальчик - уж точно. Завтра сам офигеет от того, что нагородил сегодня.
Что-то я такого международного хамства не припомню за всю свою сознательную жизнь.
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Светлана1 час назад
В принципе, из всего спектра международных дипломатических инструментов англичанам осталось только задницу оголить на Красной площади.... ну, как у нашей Милды они любят делать.
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