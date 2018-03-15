Тереза Мэй побывала на месте отравления Скрипаля (3)
В мире | 15 марта 2018 года, 16:13
Британский премьер-министр Тереза Мэй прибыла в Солсбери, где произошел инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Sky News.
Отмечается, что она прибыла на место происшествия, чтобы встретиться со сотрудниками экстренных служб, которые оказывали помощь пострадавшим при отравлении.
Ранее сообщалось, что после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля за медицинской помощью обратился 21 человек.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
Да свяжите уже её кто-нибудь!
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Поела земли? Думала торкнет? Спектакль продолжается, бедный Шекспир глядя на такое представление вращается в гробу аки хеликоптер
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Вовку в клетке туда свозите перед Гаагой. На следственный эксперимент.
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