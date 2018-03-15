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Британский премьер-министр Тереза Мэй прибыла в Солсбери, где произошел инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Sky News.

Отмечается, что она прибыла на место происшествия, чтобы встретиться со сотрудниками экстренных служб, которые оказывали помощь пострадавшим при отравлении.

Ранее сообщалось, что после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля за медицинской помощью обратился 21 человек.

Фото из Flickr