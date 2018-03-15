В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией (18)

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В мире | 15 марта 2018 года, 17:49

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нацелен на политический диалог и поддержание военных связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

"НАТО поддерживает политический диалог и межвоенные линии связи с Россией. Также мы продолжаем усилия по снижению рисков и повышению прозрачности", — сказал Столнберг.

Он также отметил, что альянс продолжает поддерживать диалог с Россией в сфере авиационной безопасности в Балтийском регионе.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс не хочет новой холодной войны с Россией и гонки вооружений.фото

Фото из Flickr

Источник: РИА Новости
Комментарии 18
.........1 час назад
Какой шустрый, да же патриота опередил.
У вас там как?
Кто первый успел,тому и премия?
Тебе лично покрышками выдают?
А, кастрюля дырявая?
3
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Светлана1 час назад
Корабль НАТО сильно штормит. А экипаж прям с правого борта на левый беспорядочно катает по палубе. Никак не определятся, так что же делать с Россией? И патриоты не велят мириться!

Patriot2 минуты назад
Nekadas sarunas ar Kremla rezimu.
3
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......1 час назад
Вот
Вспомни полудурка,и он сразу появляется.
Давай, зажигайте...
3
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