В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией (18)
В мире | 15 марта 2018 года, 17:49
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нацелен на политический диалог и поддержание военных связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
"НАТО поддерживает политический диалог и межвоенные линии связи с Россией. Также мы продолжаем усилия по снижению рисков и повышению прозрачности", — сказал Столнберг.
Он также отметил, что альянс продолжает поддерживать диалог с Россией в сфере авиационной безопасности в Балтийском регионе.
Ранее Столтенберг заявил, что альянс не хочет новой холодной войны с Россией и гонки вооружений.
Фото из Flickr
Источник: РИА Новости
У вас там как?
Кто первый успел,тому и премия?
Тебе лично покрышками выдают?
А, кастрюля дырявая?
Patriot2 минуты назад
Nekadas sarunas ar Kremla rezimu.
Вспомни полудурка,и он сразу появляется.
Давай, зажигайте...