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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Верховной рады Надежду Савченко в подготовке теракта в парламенте страны и предложил снять с нее депутатскую неприкосновенность.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале", - заявил Луценко, выступая в Верховной раде.

По его словам, она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, "минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

Луценко добавил, что в четверг намерен внести в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. Также стало известно, что Верховная рада исключила Надежду Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Кто не думал снести эту власть"

Сама Савченко заявила, что на Украине в последнее время только ленивый не думал о том, чтобы взорвать администрацию президента или парламент страны.

"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хотя бы раз не думал снести эту власть, как призывали на всех майданах. Кто не думал взорвать Банковую (улица в Киеве, где находится администрация президента) или Верховную раду? [...] У нас об этом не говорит только ленивый, у нас об этом говорят все", - сказала она.

В четверг Савченко прибыла на допрос в офис управления Службы безопасности Украины по Киеву. Она была вызвана СБУ по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого украинские спецслужбы подозревают в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия.

После допроса Савченко заявила, что не считает себя виновной.

"Обвинения в подготовке к перевороту и покушении на власть - это хорошие обвинения. Хорошие тем что я офицер ВСУ (Вооруженных сил Украины). Как офицер я давала клятву украинскому народу защищать украинскую землю. Но никак не украинской власти. Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа", - сказала она.

По словам Савченко, в России она боролась против внешних врагов Украины, а на Украине борется против внутренних врагов страны.

"Я знаю, что сейчас есть очень много военных, которые меня слышат, которые абсолютно соглашаются с точкой зрения, что военный переворот - это достаточно ожидаемое, и, наверное, достаточно правильное событие", - отметила она.