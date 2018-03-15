В мире |

Очевидцы сняли на видео жителей Якутска, собирающих золото из самолета.

Ранее в Якутске во время взлета грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" ветер сорвал створку грузового люка и по летному полю рассыпались золотые слитки.

Как сообщает Vesti.Ru, местные жители активно прочесывают местность в поисках "небесных даров".

В настоящее время собраны 172 слитка, принадлежащих Чукотской горно-геологической компании. Сколько всего золота выпало из самолета не уточняется.

В авиакомпании "Нимбус", которой принадлежит самолет, перевозивший золото, сообщили, что назначали свою внутреннюю комиссию для установления всех причин случившегося.