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Дочь российского банкира Олега Тинькова Дарья, которая живет в Великобритании, заявила, что из-за ухудшившихся между Москвой и Лондоном дипломатических отношений ей стыдно называть себя русской. Скандальный пост она написала в своем Instagram.

"Меня многие спрашивают, что я думаю про весь этот бред, который происходит сейчас между Англией и Москвой? Вот, что я думаю: мне ужасно обидно, что люди на моей родине не умеют себя нормально вести. Мне ужасно стыдно в данный момент называть себя русской в Лондоне - сразу идет у людей негатив, и все только из-за того, что один человек не умеет себя нормально вести и главное — не может нормально править нашей страной", — написала Тинькова (орфография авторская).

Пост собрался огромное множество гневных комментариев. В настоящий момент он уже удален, но подписчикам удалось сохранить скрин страницы.

Фото из Instagram