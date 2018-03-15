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Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и британский премьер-министр Тереза Мэй выступили совместное заявление, в котором официально возложили ответственность за химическую атаку в Солсбери на Россию. Западные лидеры также потребовали от Москвы полностью рассекретить программу "Новичок".

"Мы, лидеры Франции, Германии, США и Великобритании, возмущены атакой на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта 2018 года. Британский офицер полиции, которые также стал жертвой атаки, остается в тяжелом состоянии. Жизни многих невинных британцев подверглись опасности", - цитирует заявление The Guardian.

Лидеры четырех стран подчеркнули, что это использование военного нервно-паралитического вещества, разработанного в России, стало первой химической атакой на территории Европы после Второй мировой войны. "Это нападение на суверенитет Великобритании. Любое подобное поведение государства является нарушением конвенции о химическом оружии и международного права", - отмечается в документе.

"Великобритания подробно ввела в курс дела своих союзников и рассказала и о том, что, вероятно, именно Россия стоит за атакой. Мы разделяем позицию Великобритании, что нет альтернативного правдоподобного объяснения произошедшего", - заявили западные лидеры, возлагая вину за отравление экс-сотрудника ГРУ и его дочери на РФ.

"Отказ России ответить на законное требование британского правительства подчеркивает ответственность РФ за нападение. Мы призываем Россию ответить на все вопросы в связи с атакой в Солсбери. Россия должна предоставить полное досье по программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - говорится в документе.

В завершении лидеры Франции, Германии, США и Великобритании также напомнили о "более раннем безответственном поведении России", не уточнив, о чем именно идет речь. "Мы призываем Россию соответствовать ее обязанностям как члена Совета Безопасности ООН, чтобы сохранять мир и безопасность", - резюмировали они.

Фото из Flickr