Создатель "Новичка": образцы вещества могли быть у многих стран (6)

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В мире | 16 марта 2018 года, 07:39

Ученый Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия "Новичок", использованных при отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил, что вещество могло быть получено руководством разных стран, несмотря на то, что оно производилось только в СССР и России, передает "Радио Свобода".

"Англичане вполне могли синтезировать его на основе тех формул, которые я опубликовал в своей книге, вышедшей в свет в 2008 году. Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец. Так что опытные образцы могли быть у многих стран, но производство было отлажено только в СССР и России", — сказал Мирзаянов.

По его словам, для того, чтобы британские следователи могли определить тип вещества, которым был отравлен Скрипаль с вероятностью 96%.

Фото из Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
55 минут назад
Англичане вполне могли синтезировать его на основе тех формул, которые я опубликовал в своей книге, вышедшей в свет в 2008 году. -- Кому ещё не понятно?Все предельно ясно!Пусть Англия заткнется и отползает!!!
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Но главное -1 час назад
нагадить России
2
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Tom32 минуты назад
Русский паспорт - фигня. На месте преступления нашли паспорт салопожирателя Сани. Он и отравил этого Скрипаля. Нет? Докажи, Саня, другое.
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