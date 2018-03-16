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Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что США необходимым увеличение постоянного военного контингента в Европе. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Нам нужно больше сил в Европе. Я не думаю, что сейчас мы находимся в той позиции, которая необходима и требуется", — сказал Скапаротти.

Он также добавил, что в числе прочих мер считает необходимым размещение на постоянной основе войск быстрого реагирования и авиации.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны, входящие в НАТО, увеличили свои расходы на оборону. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По данным Столтенберга, участники альянса увеличивают расходы три года подряд.

"Большинство из них уже разработали планы, в соответствии с которыми их расходы на оборону достигнут 2 процента ВВП к 2024 году", — подчеркнул он.

Судя по отчету, за год расходы на оборону выросли на 5 процентов, или до 46 миллиардов долларов в денежном выражении.

Решение о том, что страны НАТО должны тратить 2 процента ВВП на оборону, было принято в 2014 году. Два года спустя издание Jane's, проведя подсчеты, выяснило, что норматив расходов не исполняется.

Фото из Flickr