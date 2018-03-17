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Отмечается, что компания Cartivator с участием Toyota Motor хочет создать прототип летающего автомобиля к 2020 году, когда Токио станет хозяином летних Олимпийских игр.

Японские власти будут поддерживать разработку летающих автомобилей, чтобы решить проблемы транспортных пробок. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что правительство поручило Министерству экономики помогать компаниям, а также заниматься разработкой соответствующего законодательства.

Ожидается, что в японском министерстве создадут совет экспертов, который будет координировать работы по разработке таких устройств и обсуждать предлагаемые технологии.

Стоит отметить, что попытки создания летающих авто уже предпринимались ранее в разных странах. Например, в Японии компания Cartivator с участием Toyota Motor хочет создать прототип летающей машины к 2020 году, когда Токио станет хозяином летних Олимпийских игр. Также в прошлом году в Германии концерн Daimler инвестировал 25 миллионов евро в стартап Volocopter, который занимается разработкой летающего такси с электроприводом.

фото: Nikkei Asian Review,Pinterest