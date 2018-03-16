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Несмотря на то, что Сильвестру Сталлоне уже 71 год, он все равно продолжает заниматься в спортивном зале.

В этот раз он подтянулся с грузом в 45 кг и выложил видео в Instagram, подписав: "Еще одна легкая тренировка! Ты настолько стар, насколько чувствуют твои суставы и ты сам. ЛОЛ".

Сталлоне часто публикует фото и видео из спортзала, каждый раз удивляя своих поклонников.

https://life.ru/t/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5/1097969/71-lietnii_stallonie_dokazal_chto_ieshchio_v_oboimie_podtianuvshis_s_ghruzom_v_45_kgh

Источник: life.ru