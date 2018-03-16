71-летний Сталлоне подтягивается с грузом в 45 кг (3)
В мире | 16 марта 2018 года, 10:55
Несмотря на то, что Сильвестру Сталлоне уже 71 год, он все равно продолжает заниматься в спортивном зале.
В этот раз он подтянулся с грузом в 45 кг и выложил видео в Instagram, подписав: "Еще одна легкая тренировка! Ты настолько стар, насколько чувствуют твои суставы и ты сам. ЛОЛ".
Сталлоне часто публикует фото и видео из спортзала, каждый раз удивляя своих поклонников.
https://life.ru/t/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5/1097969/71-lietnii_stallonie_dokazal_chto_ieshchio_v_oboimie_podtianuvshis_s_ghruzom_v_45_kgh
Источник: life.ru
Так и помрёт бедолага не понимая, что сосуды и состав крови уже не те. Оторвётся откуда-то тромб и ... закончится очередная тренировка насовсем.
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Сталона бегал по Афганистану с автоматом и мочил советских десантников потому 16 марта о нем напоминаете?
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Тяга к курению "умирает" навсегда, если воспользоваться дедовским советом http://bezsigar.blogspot.com Помогает даже заядлым курильщикам с многолетним стажем. Я кypил 23 гoдa пo пaчкe вдeнь, но бросил без моральных и физических усилий за 2 дня!
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