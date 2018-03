В мире |

12-летний американец Бенджамин пришел на матч НХЛ "Рейнджерс" — "Питтсбург" в джерси российского хоккеиста времен его выступления за череповецкую "Северсталь".

Позже мальчик признался, что надел свитер старой команды Бучневича, чтобы порадовать кумира и привлечь его внимание. И ему это удалось.

Buch making dreams come true tonight for this @JuniorRangers fan in the sweater of the night.



We’re not crying... pic.twitter.com/CPPz05OC4o