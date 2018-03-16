Лучший день! Подарок русского хоккеиста довел американского фана до слез (6)
В мире | 16 марта 2018 года, 12:29
12-летний американец Бенджамин пришел на матч НХЛ "Рейнджерс" — "Питтсбург" в джерси российского хоккеиста времен его выступления за череповецкую "Северсталь".
Позже мальчик признался, что надел свитер старой команды Бучневича, чтобы порадовать кумира и привлечь его внимание. И ему это удалось.
Buch making dreams come true tonight for this @JuniorRangers fan in the sweater of the night.— New York Rangers (@NYRangers) 14 марта 2018 г.
We’re not crying... pic.twitter.com/CPPz05OC4o
Бучневич заметил фаната и прямо во время раскатки подарил ему собственную клюшку. Бенджамин, не сдержав эмоций, разрыдался от счастья.
Happy tears with his hero! pic.twitter.com/H3nNCzdrR3— New York Rangers (@NYRangers) 14 марта 2018 г.
Ну что дебилс , всё парашкино очко полируешь , скоро получишь звание - Майдаун 80 уровня...
213
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что,завидно сучек - говно кипит
213
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Какое светлое лицо у этого пацанчика? Чистая душа.
7
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