Лучший день!: подарок русского хоккеиста довел американского фаната до слез (3)

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В мире | 16 марта 2018 года, 12:29

12-летний американец Бенджамин пришел на матч НХЛ "Рейнджерс" — "Питтсбург" в джерси российского хоккеиста времен его выступления за череповецкую "Северсталь".

Позже мальчик признался, что надел свитер старой команды Бучневича, чтобы порадовать кумира и привлечь его внимание. И ему это удалось.

Бучневич заметил фаната и прямо во время раскатки подарил ему собственную клюшку. Бенджамин, не сдержав эмоций, разрыдался от счастья.

Комментарии 3
Лёлик1 минуту назад
Ну что дебилс , всё парашкино очко полируешь , скоро получишь звание - Майдаун 80 уровня...
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>>>4 минуты назад
что,завидно сучек - говно кипит
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Саня8 минут назад
Надо было майку путинс тим надеть.
Овца бы ему Золотое руно преподнёс.
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