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Вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль, было спрятано в чемодане его дочери. Источник издания "Телеграф" из числа следователей сообщил журналистам, что ядом, якобы, пропитали предмет одежды или косметики перед тем, как Юлия Скрипаль вылетела в Лондон из Москвы.

Накануне британский премьер Тереза Мэй посетила город Солсбери, где произошел инцидент с бывшим офицером разведки и его дочерью. Политик пообщалась с сотрудниками экстренных служб, которые первыми отреагировали на происшествие, и местными жителями, сообщает телеканал "Россия 24".

Как сегодня Sky News, глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитический агент на территории страны с "высокой вероятностью" отдал президент России Владимир Путин.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что с высокой вероятностью Россия причастна к нападению на Скрипаля и его дочь. По информации британских властей, их отравили созданным в России нервно-паралитическим-веществом военного типа «Новичок».

Лидеры Франции, США и Германии согласились с выводами Великобритании. Они призвали Россию выполнять свои обязанности как члена Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности, а также потребовали, чтобы она предоставила полную информацию о программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия.

В России отвергают обвинения в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери.