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Госдума РФ рассматривает возможность введения санкций против латвийских политиков, выступающих за объявление 16 марта официальным днем памяти латышских воинов, так как, по мнению российских депутатов, это нужно расценивать как восхваление нацизма.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о возможности введения санкций в отношении политиков, выступающих с подобными предложениями.

"Подобные шаги оказывают негативное влияние на всю Европу. Популяризация нацистской идеологии может привести к очень тяжелым последствиям. Против таких политиков, которые провоцируют ненависть, должны применяться жесткие санкции. Например, запрет на въезд в Россию, наличие банковских счетов в РФ и другие меры. На это должна реагировать не только Россия, а всё мировое сообщество. Наш комитет следит за ситуацией и не оставит это без внимания", — заявил Алексей Чепа "Известиям".

Идею разработать санкции в отношении латвийских националистов поддержали и в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. "Я считаю, надо ввести и санкции [в отношении таких людей], и использовать экономические рычаги, — сказал "Известиям" глава комитета Леонид Калашников, добавив, что одной из мер может быть ограничение поставок грузов транзитом через Латвию.

Кроме того, по его словам, возможно обращение Госдумы к Сейму с требованием отказаться от идеи чествовать бывших легионеров. Тем более такой прецедент уже был - в 1999 году Госдума РФ обращалась к латвийским депутатам в связи с проведением шествия легионеров в Риге.

Как сообщалось, в четверг Сейм отклонил предложение национального объединения "VL"-TB/LNNK об объявлении 16 марта официальным днем памяти латышских воинов.