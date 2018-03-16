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18-летний беженец из Ирака Ахмед Хассан, прибывший в Британию в поисках убежища и взорвавший самодельную бомбу на лондонской станции метро "Парсонс-грин", признан виновным в покушении на убийство.

Хассана признали виновным в попытке убить пассажиров поезда, в котором он оставил бомбу. Ранее он сообщал, что проходил обучение в лагере запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство".

15 сентября прошлого года в 08:20 утра в подошедшем на станцию "Парсонс-грин" поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре-контейнере. 30 человек пострадали - большинство из пострадавших получили ожоги.

Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Ответственность за нападение позже взяла на себя группировка "Исламское государство".