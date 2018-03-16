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Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса разводятся, сообщает CNN со ссылкой на совместное заявление пары, опубликованное 15 марта.

"После 12 лет брака мы решили идти разными путями, - говорится в заявлении. - Мы навсегда сохраним огромное уважение друг к другу и к нашим семьям. У нас пятеро прекрасных детей, и они остаются нашим главным приоритетом. Мы просим вас сейчас соблюдать наше право на приватность".

Издания Page Six и New York Daily News сообщили, что ранее в четверг невестка президента США подала заявление на развод в Верховный суд Манхэттена. В Белом доме отказались комментировать эту информацию, перенаправив журналистов в компанию Trump Organization, которой управляет 40-летний Дональд Трамп - младший, пока его отец руководит страной.

Одногодки Дональд и Ванесса познакомились в 2003 году, когда Трамп-старший представил их друг другу на одном из показов мод. Пара поженилась в 2005 году.

В феврале этого года Ванесса была направлена в больницу после получения конверта с белым порошком. Полиция позже установила, что порошок был безвредным. В отправке вещества был обвинен 24-летний Даниэль Фризелло из Массачусетса.

Американские журналисты отмечали, что осенью прошлого года Трамп-младший отказался от услуг Секретной службы, в сферу ответственности которой входит охрана первых лиц США и их семей, из-за того, что хотел "больше приватности". Ванесса не была особо публичной персоной, а вот ее супруг все последние месяцы не сходит со страниц скандальных статей, где обвиняется в контактах с представителями Кремля перед выборами президента США в ноябре 2016-го.

В сентябре 2017 года Дональд дал показания в юридическом комитете сената, расследующем предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Основная часть слушаний была посвящена встрече, прошедшей в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower, участниками которой были Трамп-младший и российский юрист Наталья Весельницкая. Как следовало из опубликованной в СМИ переписки об организации этой встречи, она должна была стать частью усилий российских властей по поддержке его отца. В ходе слушаний Дональд признал, что перед встречей с Весельницкой он был готов к получению информации о главном конкуренте отца на президентских выборах Хиллари Клинтон, включая сведения о ее "состоянии здоровья, характере и квалификации".