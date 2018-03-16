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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас решил отменить запланированную на май поездку в Россию в связи с химической атакой, проведенной в британском городе Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вину за которую Запад возлагает на Россию. Об отмене визита сообщает эстонский портал Delfi со ссылкой на главу пресс-службы правительства Эстонии Урмаса Сеавера.

"В свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск", - пояснил Сеавер. Ратас должен был посетить Дни эстонской культуры в Красноярске, которые пройдут с 16-го по 21 мая. Премьера пригласили организаторы. В этом году Ратас уже принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Эстонской Республики, которые проходили в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии.

Накануне Ратас, как сообщает ETV, заявил на пресс-конференции в Таллине, что Эстония поддерживает Великобританию, которая обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери.

По словам премьера, Эстония доверяет правительству Соединенного Королевства в расследовании этого дела и осуждает химатаку в Солсбери. Ратас подчеркнул, что виновных следует привлечь к ответственности, и призвал международную общественность сотрудничать в этом вопросе.

"Эстония глубоко озабочена и встревожена тем, что 4 марта в Великобритании было использовано химическое оружие, причинившее опасное отравление и поставившее под угрозу жизни людей. Это было впервые после Второй мировой войны, когда использовали химическое оружие. Речь идет о грубом нарушении международных норм", - заявил Ратас, которого цитирует "Интерфакс".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и британский премьер-министр Тереза Мэй выступили с совместным заявлением, в котором официально возложили ответственность за химическую атаку в Солсбери на Россию. Западные лидеры также потребовали от Москвы полностью рассекретить программу "Новичок".

Сегрея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания с признаками отравления нервно-паралитическим веществом на скамейке около торгового центра в британском Солсбери. Их состояние врачи оценивают как критическое.