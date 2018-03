В мире |

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитический агент на территории страны с «высокой вероятностью» отдал президент России Владимир Путин, сообщает Sky News.

«Наша ссора — c Кремлем Путина и с его решением, и мы думаем, что высока вероятность, что это был его приказ использовать нервно-паралитический агент на улицах Великобритании, улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Foreign Secretary Boris Johnson says it is "overwhelmingly likely" that it was Russian President Vladimir Putin's decision to direct the use of a nerve agent on British soil