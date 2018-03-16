Глава МИД Британии заявил о вероятном приказе Путина отравить Скрипаля (26)

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В мире | 16 марта 2018 года, 14:27

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитический агент на территории страны с «высокой вероятностью» отдал президент России Владимир Путин, сообщает Sky News.

«Наша ссора — c Кремлем Путина и с его решением, и мы думаем, что высока вероятность, что это был его приказ использовать нервно-паралитический агент на улицах Великобритании, улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что с высокой вероятностью Россия причастна к нападению на Скрипаля и его дочь. По информации британских властей, их отравили созданным в России нервно-паралитическим-веществом военного типа «Новичок».

Лидеры Франции, США и Германии согласились с выводами Великобритании. Они призвали Россию выполнять свои обязанности как члена Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности, а также потребовали, чтобы она предоставила полную информацию о программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия.

В России отвергают обвинения в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери.

Источник: tvrain
Комментарии 26
Sedna1 час назад
Батюшки. а времена Лейстредов у бритов воду не канули. Как были дебилами, так ими и остались. Закройте рты, Бриты!
Вот так иллюзии в отношении какой страны (джентльмены, умные, воспитанные) и рассеиваются. Осталось только одно впечатление - дебилсы.
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Динго1 час назад
Остаётся только надеяться, что после выборов в России, этот повальный идиотизм закончится. Всего 2 дня осталось. Гейевропа очень старалась провалить выборы, а Пиндосия стока денег потратила! И всё зря.... Ах-ах..
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1 час назад
Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитический АГЕНТ на территории страны с «высокой вероятностью» отдал президент России Владимир Путин--Точно глюки и у МИКСА и у Бориса!!!!
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