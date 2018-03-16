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Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитический агент на территории страны с «высокой вероятностью» отдал президент России Владимир Путин, сообщает Sky News.

«Наша ссора — c Кремлем Путина и с его решением, и мы думаем, что высока вероятность, что это был его приказ использовать нервно-паралитический агент на улицах Великобритании, улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Foreign Secretary Boris Johnson says it is "overwhelmingly likely" that it was Russian President Vladimir Putin's decision to direct the use of a nerve agent on British soil — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 16 марта 2018 г.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что с высокой вероятностью Россия причастна к нападению на Скрипаля и его дочь. По информации британских властей, их отравили созданным в России нервно-паралитическим-веществом военного типа «Новичок».

Лидеры Франции, США и Германии согласились с выводами Великобритании. Они призвали Россию выполнять свои обязанности как члена Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности, а также потребовали, чтобы она предоставила полную информацию о программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия.

В России отвергают обвинения в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери.