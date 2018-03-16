На курорте в Грузии подъемник превратился в "мясорубку" (15)

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В мире | 16 марта 2018 года, 14:57

В Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури произошла авария на канатной дороге, когда вышедший из строя подъёмник буквально переломал своих пассажиров. По информации Минздрава Грузии, погибших нет, пострадали 8 человек. Очевидцы тем временем публикуют видео с места аварии и рассказы очевидцев.

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Как сообщают свидетели, пассажиры канатной дороги получили различные травмы. Многие из тех, кто рискнул спрыгнуть с подъёмника, повредили ноги. Но куда серьёзнее пострадали люди, спустившиеся на нём к основанию горы, — они буквально влетали в груду столкнувшихся кресел.

По словам одного из свидетелей аварии Петра Кнышова, остановить канатную дорогу удалось лишь через полторы-две минуты. Спасатели прибыли на место примерно через семь минут после случившегося, и до этого момента помощь пострадавшим оказывали очевидцы аварии.

"Халатность и ошибка канатчиков привели к срыву хода кресельного подъёмника в обратную сторону на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших под "мясорубку" из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел спрыгнуть. Много людей поломались. Ноги, руки, спины. Не знаю, погиб ли кто-то. Такого ада и страха я не испытывала ещё никогда. Нам повезло. Очень. Чудом уцелели", - написал он.

Причиной аварии на подъёмнике считается отключение электроэнергии — из-за этого кресла покатились вниз по канатной дороге и столкнулись друг с другом. Часть пострадавших получила помощь на месте, восемь человек были доставлены в больницу, семеро из них до сих пор находятся в клинике.

Известно, что одна из пострадавших на канатной дороге девушек беременна. Её состояние особенно сильно беспокоит медиков, так как пациентка жалуется на боль в спине. Тем не менее все пострадавшие в аварии находятся в сознании и их жизни ничего не угрожает.

Позже грузинский телеканал Rustavi2 сообщил, что на канатной дороге возникли перебои с электроэнергией.

А министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко подтвердил, что в результате выхода из строя канатной дороги в Гудаури пострадали восемь человек.

"Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов из Украины и Швеции, сообщает segodnya.ua. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси", – сказал Сергиенко.

По его словам, у туриста из Украины открытый перелом руки, ему уже оказана первая медицинская помощь, а беременная туристка из Швеции жалуется на боли в области спины.

В связи с аварией на канатной дороге в Гудаури МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Комментарии 15
Svetlana Bolshakova38 минут назад
Дай бог, чтобы все были живы и здоровы!
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Махир Джалилов40 минут назад
Очень жаль !
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Токарь19 минут назад
Да да это Путин канаты подрезал - ЛИЧНО. А самое главное есть неоспорииые доказательства! Которые предоставлять конечно не будут.
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