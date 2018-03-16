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В Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури произошла авария на канатной дороге, когда вышедший из строя подъёмник буквально переломал своих пассажиров. По информации Минздрава Грузии, погибших нет, пострадали 8 человек. Очевидцы тем временем публикуют видео с места аварии и рассказы очевидцев.

Как сообщают свидетели, пассажиры канатной дороги получили различные травмы. Многие из тех, кто рискнул спрыгнуть с подъёмника, повредили ноги. Но куда серьёзнее пострадали люди, спустившиеся на нём к основанию горы, — они буквально влетали в груду столкнувшихся кресел.

По словам одного из свидетелей аварии Петра Кнышова, остановить канатную дорогу удалось лишь через полторы-две минуты. Спасатели прибыли на место примерно через семь минут после случившегося, и до этого момента помощь пострадавшим оказывали очевидцы аварии.

"Халатность и ошибка канатчиков привели к срыву хода кресельного подъёмника в обратную сторону на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших под "мясорубку" из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел спрыгнуть. Много людей поломались. Ноги, руки, спины. Не знаю, погиб ли кто-то. Такого ада и страха я не испытывала ещё никогда. Нам повезло. Очень. Чудом уцелели", - написал он.

Причиной аварии на подъёмнике считается отключение электроэнергии — из-за этого кресла покатились вниз по канатной дороге и столкнулись друг с другом. Часть пострадавших получила помощь на месте, восемь человек были доставлены в больницу, семеро из них до сих пор находятся в клинике.

Известно, что одна из пострадавших на канатной дороге девушек беременна. Её состояние особенно сильно беспокоит медиков, так как пациентка жалуется на боль в спине. Тем не менее все пострадавшие в аварии находятся в сознании и их жизни ничего не угрожает.

Позже грузинский телеканал Rustavi2 сообщил, что на канатной дороге возникли перебои с электроэнергией.

А министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко подтвердил, что в результате выхода из строя канатной дороги в Гудаури пострадали восемь человек.

"Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов из Украины и Швеции, сообщает segodnya.ua. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси", – сказал Сергиенко.

По его словам, у туриста из Украины открытый перелом руки, ему уже оказана первая медицинская помощь, а беременная туристка из Швеции жалуется на боли в области спины.

В связи с аварией на канатной дороге в Гудаури МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".