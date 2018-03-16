Генсек НАТО: Россия недооценивает решимость и единство Запада (6)
Россия недооценила решимость и единство союзников Великобритании, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, сложившуюся в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
По его словам, что в НАТО сейчас проводится самое значительное со времен холодной войны укрепление системы коллективной обороны.
Британские власти сообщили, что Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в Солсбери нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в Советском Союзе.
Премьер министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это преступление лежит на России. Российские власти причастность к отравлению отрицают.
В интервью программе Today на радио Би-би-си генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что у альянса нет причин сомневаться в выводах британского правительства, так как, помимо всего прочего, этот инцидент вписывается в общую картину "безответственного поведения" России, недавно обвиненной в кибератаках и вмешательстве в американские выборы.
"Мы не хотим новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений. Россия - наш сосед, поэтому мы должны стремиться к улучшению отношений с Россией", - сказал он.
Столтенберг отметил, что в последние годы страны НАТО ввели экономические санкции против России и увеличили свое военное присутствие в Восточной Европе в ответ на "изменившуюся ситуацию в сфере безопасности".
Тем не менее генсек НАТО подчеркнул в своем интервью, что "изолировать Россию - это не альтернатива".
"В какой-то момент Россия осознает, что в ее интересах - не конфронтация, а сотрудничество с нами. Мы готовы к этому, если она будет уважать основные нормы и правила поведения на международной арене", - добавил Йенс Столтенберг.
"Я абсолютно уверен в том, что Россия недооценила решимость и единство союзников по НАТО, когда мы в последние годы вводили различные санкции", - сказал Столтенберг.
"Британия не одинока"
Йенс Столтенберг заявил, что Великобритания в сложившейся ситуации не одинока и что союзники по НАТО полностью с ней солидарны. Это подтверждает и совместное заявление США, Германии и Франции в поддержку британских властей, а также соответствующее заявление правительства Австралии.
"Это использование нервно-паралитического агента военного назначения такого типа, который был разработан в России, стало первым нападением с использованием нервно-паралитического вещества в Европе со Второй мировой войны", - отмечалось, в частности, в заявлении США, Германии и Франции.
Тем не менее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не обеспокоена международной поддержкой действий Великобритании, и призвал британские власти представить доказательства в подтверждение своих слов.
"Рано или поздно британской стороне придется даже своим коллегам - которые в данной ситуации заявили, что они солидаризируются с Лондоном - рано или поздно британской стороне придется представить какие-то вразумительные доказательства", - заявил Песков.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 14 марта, объявила, что Британия в качестве одной из ответных мер вышлет 23 российских дипломата. Посол России в Лондоне Александр Яковенко в пятницу сообщил, что значительная их часть покинет страну на следующей неделе.
В ответ на этот шаг британских властей глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал выслать из России британских дипломатов.
Без симптомов
66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состоянии в больнице.
Следователи, ведущие это дело, сообщили, что воздействию нервно-паралитического вещества, примененного при отравлении Скрипаля, потенциально могли подвергнуться 131 человек. Однако ни у одного из них пока не было обнаружено тревожных симптомов.
В больницу города Солсбери также обратились 46 человек с жалобами на свое состояние, но все они после обследования были отправлены домой.
Как сообщил представитель системы здравоохранения Солсбери, в медицинской помощи нуждаются лишь трое - Сергей Скрипаль, его дочь и полицейский Ник Бэйли, который также находится в больнице в тяжелом состоянии.
Фото из Flickr
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство «общеопасным способом» гражданки России Юлии Скрипаль. В сообщении ведомства говорится, что дело возбуждено Главным управлением СК по расследованию особо важных дел.
Одновременно возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) по факту смерти гражданина России Николая Глушкова.
«Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании», — говорится в сообщении СК.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/16/03/2018/5aabd0959a79477997922c9a
И тут тебя понять могу, дерьмо всегда тянулося к дерьму."
Придворные глумятся над ним, подсовывая тому, то мультики, то видео из компьютерных игр, то, вообще, американские достижения в налаживании мира.