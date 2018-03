В мире |

Редакция популярнейшего журнала о дикой природе признала, что проявляла расизм в выборе обложек и в материалах National Geographic за все годы существования издания.

По словам одной из редакторов Сьюзан Голдберг, издание начисто игнорировало небелых американцев и распространяло "все существующие клише".

Апрельский выпуск журнала будет посвящён различным расам, вследствие чего редколлегия попросила историка оценить предыдущие номера на предмет их соответствия дню сегодняшнему.

Формальным поводом послужила печальная дата: через три недели исполняется 50 лет, как был убит ведущий борец за права темнокожего населения Америки - Мартин Лютер Кинг.

"Давайте признаем использование расизма [в журнале] как части политической стратегии и скажем себе, что мы лучше этого", - пишет Голдберг в своей редакторской колонке.

По словам журналистки, некоторые публикации из 130-летнего архива издания её по-настоящему шокировали. Особенно фотография австралийских аборигенов 1916 года с подписью: "Черные Южной Австралии. Эти дикари обладают самым низким интеллектом среди людей."

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt

Как заметил профессор африканской истории в Университете Вирджинии Джон Эдвин Мейсон, журнал за последнее столетие не раз усиливал расистские стереотипы, отчасти в силу своего колоссального авторитета.

Например, до 1970-х годов National Geographic игнорировал небелых американцев, показывая их в публикациях исключительно в роли прислуги.

Кроме того, согласно Мейсону, на страницах издания многократно создавался искусственный контраст между "цивилизованными людьми" и "дикарями" - в особенности в материалах о полинезийских женщинах.

Внимание профессора также привлекли статьи о ЮАР времён апартеида. Так, в материалах 1962 года толком ничего не говорится о притеснении черного населения, однако в репортаже 1977 года уже рассказано о сопротивлении темнокожих активистов режиму в Претории.

"Эта статья [1977 года] тоже не шедевр, но в ней хотя бы прямо говорится об угнетении", - пишет Мейсон.

Тем не менее, для историка важно, что журнал описывал самые разные регионы мира.

"Можно сказать, что National Geographic одновременно открывал и закрывал глаза людям на мир", - резюмирует Мейсон.

Судя по реакции пользователей, честность редакции журнала с самой собой заслуживает уважения.

"Единственный способ избавиться от неприятного прошлого - полностью признать ошибки и стремиться к лучшему", - пишет пользователь @SilverAgatka в "Твиттере".

The only way to move on from your ugly past is to acknowledge it fully and commit yourself to do better.#NationalGeographic https://t.co/qf9JKZCVZ8