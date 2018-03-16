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Посол Франции в Тбилиси Паскаль Менье предупредил, что Евросоюз может приостановить действие безвизового режима, если число просителей убежища из Грузии продолжит расти, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал Imedi.

По его словам, число жителей Грузии, просящих об убежище во Франции, также выросло. Кроме того, они часто нарушают сроки пребывания в стране. "Хочу призвать граждан Грузии не верить тем, кто предлагает им нелегальное проживание во Франции и Германии в течение двух лет и после этого получение убежища. Такого не будет, так как Грузия — безопасная страна", — сказал Менье.

Он добавил, что это чревато последствиями для всей Грузии: санкциями и введением в действие механизма приостановки безвизового режима.

В последнее время страны Евросоюза все чаще выражают недовольство растущим количеством просителей убежища из Грузии. Обеспокоенность уже выразили Германия, Франция, Швеция и Исландия.

Причем в январе убежище в странах ЕС предоставили только 13 гражданам Грузии, а почти 1,3 тысячи человек получили отказ. Кроме того, заявки от почти пяти с половиной тысяч человека еще рассматриваются.

Евросоюз предоставил Грузии безвизовый режим год назад. За это время им воспользовались 220 тысяч человек.

Речь идет о кратковременных путешествиях в страны Шенгенской зоны для туризма, деловых и гостевых визитов. Для более длительных поездок — на работу или учебу — гражданам Грузии по-прежнему нужно получать визы. Грузинские власти уже приняли решение ужесточить законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима. Так, все расходы, связанные с приемом человека назад в Грузию, планируется возлагать на него самого.

Власти намерены также ужесточить процедуру смены фамилий, поскольку иногда те, кто получил в ЕС отказ в убежище, возвращаются на родину, берут фамилию кого-то из своих родственников, а затем вновь едут в Европу.

Фото из Flickr