Мемориальная табличка памяти Немцова открыта в Москве
В мире | 16 марта 2018 года, 21:12
Памятную доску установили в пятницу на доме, где в Москве жил убитый в феврале 2015 года политик Борис Немцов.
Как передает корреспондент " Интерфакса", несколько десятков человек собрались у дома на Малой Ордынке, где сын Немцова Антон установил табличку на арке, которая ведет во двор дома.
Ранее столичные власти разрешили установку памятной доски Немцову на доме 3 на Малой Ордынке.
Источник: www.interfax.ru