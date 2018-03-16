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Памятную доску установили в пятницу на доме, где в Москве жил убитый в феврале 2015 года политик Борис Немцов.

Как передает корреспондент " Интерфакса", несколько десятков человек собрались у дома на Малой Ордынке, где сын Немцова Антон установил табличку на арке, которая ведет во двор дома.

Ранее столичные власти разрешили установку памятной доски Немцову на доме 3 на Малой Ордынке.