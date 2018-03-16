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Личные данные депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко внесены в базу данных сайта "Миротворец", занимающегося публикацией информации о "врагах Украины".

"Изменник родины. Пособник террористов", — гласит подпись к публикации.

Также Савченко обвиняется в подготовке "террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций и в подготовке государственного переворота".

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала осуществить террористический акт в стенах украинского парламента. По его словам, депутат собиралась обстрелять минометами здание украинского парламента, а затем автоматами добивать тех, кто выживет. Также Луценко внес в Раду представление о задержании и аресте Савченко и о привлечении ее к уголовной ответственности. Кроме того, ее исключили из парламентского комитета национальной безопасности и обороны.

Перед этим Савченко обвинила нынешние власти страны в расстрелах людей на Евромайдане в 2014 году. По ее словам, она лично видела, как депутат Рады Сергей Пашинский заводил снайперов в гостиницу "Украина", откуда в феврале 2014-го велась стрельба по протестующим на киевской площади Независимости, а также по полицейским. Савченко добавила, что Луценко стал генеральным прокурором для того, чтобы "скрыть собственные преступления".