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В Техасе разработали постройку, созданную при помощи 3D-принтера. Она предназначена для обеспечения бедных людей жильем. Дом представили на Юго-западном фестивале технологий в Остине, сообщает Русская служба ВВС.

Это экспериментальное здание разработали строительная фирма Icon и благотворительная организация New Story. Для трехмерной печати дома площадью около 60 кв. м потребовался бетон стоимостью 10 тыс. долларов.

На сам процесс создания постройки ушло двое суток. Как и при мелкомасштабной 3D-печати, принтер работает путем медленной подачи материала, укладывая его слой за слоем. Высота и ширина здания ограничены размерами каркаса.

С помощью этого механизма можно печатать здания высотой до 11 футов. В будущем компании снизят стоимость постройки за счет серийного производства: бетон будут закупать по оптовым ценам, а время постройки также уменьшат до 24 часов.

В этом году проект отправят в Сальвадор для возведения пробного микрорайона из таких домов. Если все пройдет успешно, в 2019 году там начнется строительство сразу сотни подобных жилых зданий.

"Если все сработает, то это в прямом смысле изменит сам принцип строительства жилья. С нашей стороны было бы просто безответственно не попробовать", - сообщил глава и сооснователь New Story Бретт Хэглер.

Фото: New Story