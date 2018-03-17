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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила, что Германия и в целом Европа не собираются бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Сейчас речь не идет о бойкоте чемпионата мира по футболу", — цитирует сделанное Меркель на пресс-конференции заявление "Интерфакс". Ранее канцлер Германии призвала Европейский союз продолжать взаимодействие с Россией, несмотря на отравление бывшего разведчика.

Между тем глава МИД Великобритании Борис Джонсон сегодня обвинил лично президента РФ Владимира Путина в причастности к отравлению. До этого он предупреждал о возможном влиянии истории Скрипаля на визит британской делегации на ЧМ-2018 в Россию (впрочем, после того заявления представители Форин-офиса поспешили уточнить, что речь шла о чиновниках, а не о футболистах).

Бывший вице-премьер Великобритании и лидер либеральных демократов Ник Клегг возмутился по поводу того, что подготовка к чемпионату мира продолжается "как ни в чем не бывало".

"Нельзя отправлять наши команды на ЧМ, если доказано, что это намеренная атака против страны", — заявил политик.

Фото из Flickr