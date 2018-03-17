Меркель опровергла слухи о бойкоте ЧМ-2018 из-за Скрипаля (3)

фото

В мире | 17 марта 2018 года, 19:47

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила, что Германия и в целом Европа не собираются бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Сейчас речь не идет о бойкоте чемпионата мира по футболу", — цитирует сделанное Меркель на пресс-конференции заявление "Интерфакс". Ранее канцлер Германии призвала Европейский союз продолжать взаимодействие с Россией, несмотря на отравление бывшего разведчика.

Между тем глава МИД Великобритании Борис Джонсон сегодня обвинил лично президента РФ Владимира Путина в причастности к отравлению. До этого он предупреждал о возможном влиянии истории Скрипаля на визит британской делегации на ЧМ-2018 в Россию (впрочем, после того заявления представители Форин-офиса поспешили уточнить, что речь шла о чиновниках, а не о футболистах).

Бывший вице-премьер Великобритании и лидер либеральных демократов Ник Клегг возмутился по поводу того, что подготовка к чемпионату мира продолжается "как ни в чем не бывало".

"Нельзя отправлять наши команды на ЧМ, если доказано, что это намеренная атака против страны", — заявил политик.

Фото из Flickr

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
Ж1 час назад
Я бы,за личные обвинения,не имеющие доказательств,конкретно принял бы меры по суду,над клеветниками.Надо,им,конкретно указать их место-у параши!
2
Ответить
каджич1 час назад
Наклали ПУБЛИЧНО бриты отменно.причем неснимая трусов.Теперь выкручиваются .
Ответить
Шаусмас1 час назад
Мелкобриты превратились в мелких злобных шавок, лающих на большого медведя. Наверное заразились от проебалтов. А бОрис, так вообще как барбос нестриженный, взахлёб на Путина гавкает.
2
Ответить