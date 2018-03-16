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Посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал, что глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с "британским протоколом" не пожал ему руку, но посол отнесся к этому спокойно, воспринимая любой разговор с министром как возможность задать свои вопросы.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в городе Солсбери, где был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД России в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", — сказал Яковенко российским журналистам.

"Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром даже по такому для них неприятному поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать", — отметил посол.

Он добавил, что спросил министра Джонсона о том, как следует рассматривать сделанные в парламенте заявления и угрозы нанести киберудар против России. "Мне ничего не ответили. Мне сказали: "Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли", — сказал Яковенко.

Фото из Flickr