В мире |

Министерство внутренних дел Украины приняло решение о запрете проведения выборов президента России на территории дипломатических миссий Российской Федерации на Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении министерства.

"Доступ к учреждениям будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", - подчеркнул глава МВД Арсен Аваков.

Хлеб, яйца, эстафеты и хороводы. Как москвичей зазывают на выборы Сечин поручил проконтролировать явку сотрудников "Роснефти" на выборы Как сообщают в МВД, такое решение приняли из-за того, что Россия не отреагировала на ноту МИД Украины с требованием не проводить выборы президента России в аннексированном Крыму.

В министерстве сообщают, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно лишь при условии выполнения РФ всех требований украинской стороны относительно непроведения выборов в Крыму.

МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Би-би-си рассказал, как Украина будет реагировать на российские выборы в Крыму.

"Мы уже обращаемся к миру. Я буду разговаривать в понедельник с министрами иностранных дел ЕС. Во-первых (Украина будет призывать ЕС - Ред.), осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма. Это должно быть 100%. Несколько дней назад об этом сказала Могерини, но нам нужна позиция всего цивилизованного мира", - сообщил Павел Климкин.

Также он отметил, что собирается идти дальше заявлений: "Будет разговор с министрами о возможности санкций в отношении тех, кто принимал участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Причем это могут быть как европейские санкции, так и национальные санкции".

Член ЦИК РФ Василий Лихачев назвал заявление Авакова нарушением международных и двусторонних обязательств Украины. "Они не содействуют проведению дипломатической консульской работы российских загранучреждений - наших консульств в Харькове, Одессе, Львове, - сказал Лихачев в интервью РБК. - Это заявление противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двусторонним договоренностям Москвы и Киева".

В ОБСЕ заявили, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ ведет работу по наблюдению за выборами только на территории России, а вопросы голосования россиян за рубежом являются предметом двусторонних договоренностей.