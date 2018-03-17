Россия высылает 23 британских дипломатов (48)

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В мире | 17 марта 2018 года, 11:10

Российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатически сотрудника посольства Великобритании. Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве", — говорится в сообщении ведомства.

В МИДе отметили, что предпринимают эти меры "в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием г. Солсбери (Великобритания) 4 марта".

После отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала ответ на действия Лондона.

Фото из Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 48
АЛ23 часа назад
Судя по всему, следующий предатель будет расстрелян в Гайд парке из пулемёта Максим, а рядом на скамейке будет лежать фуражка НКВД, паспорт на имя Иванова или Сидорова и личный письменный приказ Путина!
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Sedna3 часа назад
Скатертью дорожка, бриты!
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Коммент2 часа назад
Patriot ты уже реально утомил. Иди уже наконец найди себе дружка или как там это у вас называетя и готовся с ним к прайду,а здесь все уже устали от твоих истерик
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