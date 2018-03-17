Главу КНР единогласно переизбрали на должность (7)
Си Цзиньпин еще на один пятилетний срок переизбран председателем КНР. Единогласное решение приняли депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Выборы главы государства состоялись утром в субботу на пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва путем тайного голосования.
Пост председателя КНР был учрежден согласно конституции страны 1954 года, отменен в 1975 году, а затем вновь восстановлен в 1982 году. До 11 марта этого года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в конституцию страны, отменив ограничения на срок полномочий, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, Си Цзиньпин единогласно избран и на должность главы Центрального военного совета страны.
Центральный военный совет КНР, высший орган управления Народно-освободительной армией Китая и Народной вооруженной полицией, был учрежден в 1982 году. Его первым председателем был Дэн Сяопин.
В следующие два дня депутаты будут обсуждать кандидатуры премьера, вице-премьеров, глав министерств, руководителя Народного Банка Китая, после чего будет утвержден новый кабинет китайского правительства.
Си Цзиньпин родился в 1953 году в Пекине в семье крупного чиновника, в 1974 году вступил в Коммунистический союз молодежи Китая и в дальнейшем занимал ряд партийных должностей уездного и окружного уровня. С 1999 по 2002 годы был губернатором восточной провинции Фуцзянь, в 2007 году избран членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), а в марте 2008 года стал вице-председателем КНР. Центральный комитет Компартии и Центральный военный совет он возглавил в ноябре 2012 года, а в марте следующего занял должность главы государства.
Для мировых СМИ новость о праве на бессрочное правление китайского лидера стала одной из главных. Многие американские издания раскритиковали нововведения.
Некоторые (например, The New York Times) объяснили, что решение продиктовано политической необходимостью и оно действует в интересах Пекина. Си Цзиньпин намерен сделать Китай великой державой, уверены авторы публикации.