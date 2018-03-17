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Си Цзиньпин еще на один пятилетний срок переизбран председателем КНР. Единогласное решение приняли депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Выборы главы государства состоялись утром в субботу на пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва путем тайного голосования.

Пост председателя КНР был учрежден согласно конституции страны 1954 года, отменен в 1975 году, а затем вновь восстановлен в 1982 году. До 11 марта этого года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в конституцию страны, отменив ограничения на срок полномочий, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Си Цзиньпин единогласно избран и на должность главы Центрального военного совета страны.

Центральный военный совет КНР, высший орган управления Народно-освободительной армией Китая и Народной вооруженной полицией, был учрежден в 1982 году. Его первым председателем был Дэн Сяопин.

В следующие два дня депутаты будут обсуждать кандидатуры премьера, вице-премьеров, глав министерств, руководителя Народного Банка Китая, после чего будет утвержден новый кабинет китайского правительства.

Си Цзиньпин родился в 1953 году в Пекине в семье крупного чиновника, в 1974 году вступил в Коммунистический союз молодежи Китая и в дальнейшем занимал ряд партийных должностей уездного и окружного уровня. С 1999 по 2002 годы был губернатором восточной провинции Фуцзянь, в 2007 году избран членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), а в марте 2008 года стал вице-председателем КНР. Центральный комитет Компартии и Центральный военный совет он возглавил в ноябре 2012 года, а в марте следующего занял должность главы государства.

Для мировых СМИ новость о праве на бессрочное правление китайского лидера стала одной из главных. Многие американские издания раскритиковали нововведения.

Некоторые (например, The New York Times) объяснили, что решение продиктовано политической необходимостью и оно действует в интересах Пекина. Си Цзиньпин намерен сделать Китай великой державой, уверены авторы публикации.