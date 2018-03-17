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Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде-1980 в Москве, сообщает "Советский спорт".

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что на Играх в столице СССР допинговая система была похожа на ту, которая использовалась в Сочи-2014, а подменой допинг-проб занимался заместитель начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю Геннадий Марков.

"В начала 80-х самые популярные стероиды нельзя было обнаружить. Это были станазолол, орал-туринабол и тестостерон. Многие спортсмены использовали эти и другие вещества.

Я не работал в лаборатории на Играх-1980, но появился в ней немного погодя. Когда я пришел в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг.

КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые.

На Играх-1988 в Сеуле мы делали тесты перед соревнованиями, чтобы убедиться в том, что экзогенный тестостерон ушел из организма", — цитирует Родченкова Play the Game.

По словам бывшего полковника КГБ Владимира Попова, подготовка к использованию допинга на Играх-1980 началась в 1978 году. Подменой проб на Олимпиаде занимался сотрудник КГБ Борис Паркин, получивший орден Красной Звезды после окончания соревнований.

Фото из Flickr