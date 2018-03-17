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Против президента Американской киноакадемии Джона Бейли выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

Как пишет The Hollywood Reporter, в академии рассматривают три заявления от потерпевших. Все они были получены на этой неделе.

"Академия рассматривает все жалобы конфиденциально для защиты всех вовлеченных сторон", — прокомментировали обвинения в организации.

Там отказались сообщить какие-либо подробности до завершения проверки заявлений.

Бэйли был избран главой академии, присуждающей премию "Оскар", в августе 2017 года. Он работал оператором на съемках фильмов "День сурка", "Лучше не бывает" и других.