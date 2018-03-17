Главу Американской киноакадемии обвинили в домогательствах
В мире | 17 марта 2018 года, 17:56
Против президента Американской киноакадемии Джона Бейли выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.
Как пишет The Hollywood Reporter, в академии рассматривают три заявления от потерпевших. Все они были получены на этой неделе.
"Академия рассматривает все жалобы конфиденциально для защиты всех вовлеченных сторон", — прокомментировали обвинения в организации.
Там отказались сообщить какие-либо подробности до завершения проверки заявлений.
Бэйли был избран главой академии, присуждающей премию "Оскар", в августе 2017 года. Он работал оператором на съемках фильмов "День сурка", "Лучше не бывает" и других.
Источник: ПОЛИТ.РУ