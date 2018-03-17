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В российском МИДе назвали пять стран, где, помимо СССР, могли произвести химикаты типа "Новичка", который использовался при химатаке в британском Солсбери. Среди указанных представителем внешнеполитического ведомства Марией Захаровой стран - и сама Великобритания. Ранее власти РФ отвергали факт разработки "Новичка", а Захарова не объяснила, откуда у нее эта информация.

Представитель МИД выступала в эфире телеканала "Россия 24". Она, в частности, заявила: "Наиболее вероятно источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос", - сказала она. Захарова также отметила, что Великобритания, акцентировав внимание на российском происхождении нервно-паралитического вещества, пытается отвести внимание общественности от его формулы и от стран, которые обладают его образцами.

Она утверждает, что Британия не предоставляет информацию по расследованию, уводя взгляд от формулы. "Если премьер-министр Великобритании (Тереза Мэй) и британские эксперты дадут формулу, тогда будет понятно, какие страны разрабатывали эти вещества, тогда люди поймут, в каждой стране, о чем идет речь. На сегодняшний день никаких данных не было предоставлено о том веществе, которое было использовано", - цитирует Захарову ТАСС.

Она также указала на противоречие в британской версии: "Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца".

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что сейчас нет информации о состоянии и местонахождении пострадавших во время атаки - экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "То, в каком он (Скрипаль) состоянии сейчас находится, никто не знает, кроме тех людей, которые и засекретили в Великобритании всю эту информацию, - сказала дипломат. - Никто не знает, где он и что с ним".

В субботу МИД России объявил о первом ответе России на обвинения в отравлении: высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства Британии в Петербурге и Британского совета. В Британии объявили, что действия были "ожидаемы".

Британия подозревает Россию в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок" и выслала 23 дипломатов РФ.

Класс веществ "Новичок" относится к разряду отравляющих веществ нервно-паралитического действия третьего поколения. Считается, что он был разработан в конце 1980-х годов при реализации советского секретного проекта "Фолиант". Итогом стало создание трех уникальных химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия - "Вещество 33", "A-232", "А-234".

Фото из Flickr