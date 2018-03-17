Хакеры слили обнаженные фото невесты принца Гарри (4)
В мире | 17 марта 2018 года, 21:52
Хакеры Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации интимных фото звезд, опубликовали снимки обнаженной Меган Маркл, невесты британского принца Гарри.
На записи Маркл топлес отдыхает на пляже.
Официальный комментариев британской королевской семьи пока не поступало.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
Похоже гнилой Запад запутался в правде и лжи,что можно,что нельзя,что белое ,что чёрное ,что такое мораль,а что такое свобода ...вот и королевская семья пусть покушает своё "варево"
19
Ответить
Да и фиг с ней. Страшная.
55
Ответить
Да не, Путин хакнуть не может, он же с компом не дружит. Разве что потеребит свой неработающий висяк.
1
Ответить
Показать все (4)