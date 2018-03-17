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Британский режиссер Терри Гиллиам считает, что движение #MeToo, которое осуждает домогательства и сексуальное насилие, превратилось в "самосуд", который вершит "толпа", сообщает Variety.

"В Голливуде вершится самосуд, там толпа с факелами, которая собирается сжечь замок Франкенштейна", — сказал Гиллиам.

По мнению режиссера, не все женщины, которые занимались сексом с голливудским кинопродюсером Харви Вайнштейном ради карьерного продвижения, на самом деле испытывали страдание. Он также сказал, что знает некоторых женщин, которых насиловал Вайнштейн.

"Мы живем в мире жертв. Я считаю, что кто-то очень выиграл от встреч с Харви (Вайнштейном), а кто-то нет. Те, кто выиграл — знали, на что идут. Они были зрелыми; мы говорим о зрелых людях с большими амбициями", — подчеркнул Гиллиам.

Фото из Flickr