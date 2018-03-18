Борис Джонсон назвал ответные меры РФ бесполезными (25)
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал "бесполезными" ответные действия Москвы на высылку 23 российских дипломатов. Его слова передает телеканал SkyNews.
Ранее МИД России сообщил, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность Британского совета.
"Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы", — заявил Джонсон.
Министр назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "ударом в спину" Великобритании за то, что она "твердо противостоит ужасному поведению" Кремля. Джонсон отметил, что поддержку Лондону выразили лидеры Германии, Франции и США.
Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона считает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
Фото: facebook.com