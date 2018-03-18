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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал "бесполезными" ответные действия Москвы на высылку 23 российских дипломатов. Его слова передает телеканал SkyNews.

Ранее МИД России сообщил, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность Британского совета.

"Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы", — заявил Джонсон.

Министр назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "ударом в спину" Великобритании за то, что она "твердо противостоит ужасному поведению" Кремля. Джонсон отметил, что поддержку Лондону выразили лидеры Германии, Франции и США.

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона считает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Фото: facebook.com