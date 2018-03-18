Путин проголосовал на выборах президента РФ (9)

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В мире | 18 марта 2018 года, 11:13

Владимир Путин проголосовал на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.

Действующий президент РФ пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук, в Москве.

После голосования Путин сказал журналистам, что считает для себя успешным любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности президента.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или же он голосовал через не могу, президент РФ сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Путин регулярно голосует на участке 2151. Так, в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017-м он приходил туда, чтобы сделать свой выбор.

Источник: РИА Новости
Комментарии 9
Фант28 минут назад
Вам какая разница что он вписал или не вписал? Вам и всем кто против России головой об стену биться ещё годами!
3
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Светлана31 минуту назад
Трудно ли было ему сделать выбор?)))) - спросил журналист.
Он, наверное, по доброте душевной, думал, не отдать ли ему голос за Ксюшу....девочка так плакала, так плакала....Уверена, что отдал ей. Он джентльмен.
3
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Ты , Саня , лучший!29 минут назад
Ты, как всегда, первый!!! Молодец, не меняешь своих привычек.
Фсе, ухожу н ...ах, сама, сама, сама. Не трудись посылать.
7
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