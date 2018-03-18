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Владимир Путин проголосовал на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.

Действующий президент РФ пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук, в Москве.

После голосования Путин сказал журналистам, что считает для себя успешным любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности президента.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или же он голосовал через не могу, президент РФ сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Путин регулярно голосует на участке 2151. Так, в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017-м он приходил туда, чтобы сделать свой выбор.