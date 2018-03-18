Работавшая на Трампа компания украла данные более 50 млн пользователей Facebook (2)
В мире | 18 марта 2018 года, 15:45
Cambridge Analytica, компания по анализу данных, которая работала над президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа, незаконно получила доступ к данным более 50 млн пользователей Facebook. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, Cambridge Analytica использовала уязвимость в защите приложения соцсети для получения данных пользователей. Это позволило ей спрогнозировать действия избирателей и повлиять на их выбор на президентских выборах в США.
Ранее Facebook приостановила работу Cambridge Analytica из-за того, что компания незаконно получила данные пользователя из приложения соцсети.
Фото: pexels.com
Источник: Газета.ru
Так я и думал. Хотя... Вовка продвинутый юзер, научился мультфильмы в ютубе смотреть.