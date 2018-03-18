Работавшая на Трампа компания украла данные более 50 млн пользователей Facebook (2)

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В мире | 18 марта 2018 года, 15:45

Cambridge Analytica, компания по анализу данных, которая работала над президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа, незаконно получила доступ к данным более 50 млн пользователей Facebook. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, Cambridge Analytica использовала уязвимость в защите приложения соцсети для получения данных пользователей. Это позволило ей спрогнозировать действия избирателей и повлиять на их выбор на президентских выборах в США.

Ранее Facebook приостановила работу Cambridge Analytica из-за того, что компания незаконно получила данные пользователя из приложения соцсети.

Фото: pexels.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Nitj18 минут назад
Ukrala u poļzovateļei. Otdala spai kompani "Google". Bezvozmezdno.
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Саня1 час назад
Так это означает, что Путин-обыкновенный ламер и не взламывал американский избирком?
Так я и думал. Хотя... Вовка продвинутый юзер, научился мультфильмы в ютубе смотреть.
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