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Явка на выборах президента РФ в целом по России на 16:08 по латвийскому времени превысила 50% и составила 51,9%, заявил заместитель председатель ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее, объявляя данные по явке на 09:00 по Латвии, глава ЦИК Элла Панфилова сообщала о высокой активности избирателей. По ее словам, на избирательные участки прошло намного больше россиян по сравнению с президентскими выборами прошлых лет.

Она напомнила, что на 09:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 - 8,01%, 2008 - 8,94%, 2012 - 6,53%. Сегодня к 9 утра по Латвии проголосовали 16,55% избирателей.

По данным на 11:00 по Латвии явка составляла 34,72%.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.