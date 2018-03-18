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Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об ожидаемом значительном скоплении пассажиров в аэропорту Барселоны с 19 марта в связи с забастовкой.

Бастовать будут сотрудники компании Ilunion Seguridad SA, отвечающей за предполетный досмотр. Дата окончания забастовки пока не известна.

Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт для улаживания предполётных формальностей в аэропорт не менее, чем за три часа до вылета.

Фото: flickr.com