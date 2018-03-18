В аэропорту Барселоны пройдет забастовка работников
В мире | 18 марта 2018 года, 16:47
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об ожидаемом значительном скоплении пассажиров в аэропорту Барселоны с 19 марта в связи с забастовкой.
Бастовать будут сотрудники компании Ilunion Seguridad SA, отвечающей за предполетный досмотр. Дата окончания забастовки пока не известна.
Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт для улаживания предполётных формальностей в аэропорт не менее, чем за три часа до вылета.
Фото: flickr.com
Источник: РИА Новости